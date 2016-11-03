С.Сігал готовий невпинно працювати щоб Росія та США стали найкращими друзями

"Я завжди відчував, що США і Росія повинні бути кращими друзями і союзниками. Незважаючи на невдалу пропаганду, яка відбувається навколо нас, я як і раніше дотримуюся цієї ідеї і готовий невпинно працювати для досягнення цієї мети. Я надзвичайно вдячний за цю можливість!"- цитує слова С.Сігала його агент А.Рейбанд.

Нагадаємо, актор С.Сігал отримав російське громадянство.