С.Сігал готовий невпинно працювати щоб Росія та США стали найкращими друзями
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Американський актор Стівен Сігал, який сьогодні отримав російське громадянство заявив, що готовий невпинно працювати щоб Росія та США стали найкращими друзями, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я завжди відчував, що США і Росія повинні бути кращими друзями і союзниками. Незважаючи на невдалу пропаганду, яка відбувається навколо нас, я як і раніше дотримуюся цієї ідеї і готовий невпинно працювати для досягнення цієї мети. Я надзвичайно вдячний за цю можливість!"- цитує слова С.Сігала його агент А.Рейбанд.
Нагадаємо, актор С.Сігал отримав російське громадянство.