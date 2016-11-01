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С.Ребров о матче против "Бенфики": главное чтобы игроки не боялись играть в футбол

С.Ребров о матче против "Бенфики": главное чтобы игроки не боялись играть в футбол

Киев • УНН

 • 7854 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики" на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

"Это совсем другой турнир, это не Кубок и не чемпионат Украины, в нем собраны лучшие команды Европы. Нужно сконцентрироваться на своей игре, на каждом моменте и понимать, против кого мы играем. Мы все это обсудим с ребятами, поговорим. Важно, чтобы они выходя на поле не боялись играть в футбол. То, что они умеют это делать, я не сомневаюсь, и в последних двух играх это только подтвердили. Мы не только забиваем мячи, но и умеем обороняться всей командой, что завтра будет не менее важно", - заявил С.Ребров.

Также главный тренер отметил, что не определился с составом на следующую игру и отметил молодых игроков.

"Наверное, ребята в последних играх заслужили победы показанным желанием. Для меня, так же как и для любого другого тренера, не имеет значения возраст футболиста, если на поле он отдает все силы и по всем позициям превосходит своего конкурента. В последних играх уверенно играли молодые игроки, которые предоставленным шансом воспользовались", - подчеркнул тренер.

Как сообщал УНН, матч 4-го тура групвого этапа Лиги Чемпионов между лиссабонской "Бенфикой" и киевским "Динамо" рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеномо.

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