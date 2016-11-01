С.Ребров про матч проти "Бенфіки": головне щоб гравці не боялися грати в футбол

“Це зовсім інший турнір, це не Кубок і не чемпіонат України, в ньому зібрані найкращі команди Європи. Потрібно сконцентруватися на своїй грі, на кожному моменті і розуміти, проти кого ми граємо. Ми все це обговоримо з хлопцями, поговоримо. Важливо, щоб вони виходячи на поле не боялися грати в футбол. Те, що вони вміють це робити, я не маю жодного сумніву, і в останніх двох іграх це тільки підтвердили. Ми не тільки забиваємо м’ячі, але і вміємо оборонятися всією командою, що завтра буде не менш важливо”, — заявив С.Ребров.

Також головний тренер зазначив, що не визначився зі складом на наступну гру та відзначив молодих гравців.

“Напевно, хлопці в останніх іграх заслужили перемоги показаним бажанням. Для мене, так само як і для будь-якого іншого тренера, не має значення вік футболіста, якщо на полі він віддає всі сили і по всіх позиціях перевершує свого конкурента. В останніх іграх впевнено грали молоді гравці, які наданим шансом скористалися”, — підкреслив тренер.

Як повідомляв УНН, матч 4-го туру групвого етапу Ліги Чемпіонів між лісабонською "Бенфікою" та київським "Динамо" розсудить французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном.