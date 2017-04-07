С.Прийма вошла в топ-5 на этапе Кубка Европы по триатлону в Португалии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67046 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108509 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166386 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122071 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119945 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114301 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105413 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107319 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Прийма вошла в топ-5 на этапе Кубка Европы по триатлону в Португалии

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 • 12350 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В португальском городе Куартейре состоялся традиционный этап Кубка Европы, где в юниорской возрастной группе украинская спортсменка продемонстрировала высокий результат, информирует УНН со ссылкой на Федерацию триатлона Украины.

По итогам соревнований София Прийма заняла 5 место с 50-секундным отставанием от лидера. Украинка показала хорошее время по итогам плавания и вело, однако несколько уступила главным конкуренткам на беговом сегменте.

Стоит отметить, что этот этап континентального Кубка стал для украинских юниоров ли массовым в истории выступлений этой возрастной группы на международной арене — в общем, в Куартейре выступили девять наших спортсменов, однако кроме С.Приймы остальные украинцы остались за пределами верхней части турнирной таблицы .

Добавим, что в соревновании элиты Украины также была представлена ​​одним спортсменом — Иван Иванов получил дисквалификации в течение соревнований и финишировал в нижней части турнирной таблицы.

 

Украинские Национальные Новости

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