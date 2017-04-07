С.Прийма вошла в топ-5 на этапе Кубка Европы по триатлону в Португалии

По итогам соревнований София Прийма заняла 5 место с 50-секундным отставанием от лидера. Украинка показала хорошее время по итогам плавания и вело, однако несколько уступила главным конкуренткам на беговом сегменте.

Стоит отметить, что этот этап континентального Кубка стал для украинских юниоров ли массовым в истории выступлений этой возрастной группы на международной арене — в общем, в Куартейре выступили девять наших спортсменов, однако кроме С.Приймы остальные украинцы остались за пределами верхней части турнирной таблицы .

Добавим, что в соревновании элиты Украины также была представлена ​​одним спортсменом — Иван Иванов получил дисквалификации в течение соревнований и финишировал в нижней части турнирной таблицы.