С.Прийма увійшла до топ-5 на етапі Кубку Європи з триатлону в Португалії

За підсумками змагань Софія Прийма посіла 5 місце з 50-секундним відставанням від лідера. Українка показала хороший час за підсумками плавання та вело, однак дещо поступилася головним конкуренткам на біговому сегменті.

Варто зазначити, що цей етап континентального кубка став для українських юніорів чи не наймасовішим в історії виступів цієї вікової групи на міжнародній арені — загалом, в Куартейрі виступили дев’ятеро наших спортсменів, однак окрім С.Прийми решта українців залишилися поза межами верхньої частини турнірної таблиці.

Додамо, що в змаганні еліти Україна також була представлена одним спортсменом — Іван Іванов зазнав дискваліфікації впродовж змагань і фінішував в нижній частині турнірної таблиці.