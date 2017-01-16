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С.Пашинский попросил ГПУ обнародовать фрагменты перекрестного допроса

С.Пашинский попросил ГПУ обнародовать фрагменты перекрестного допроса

Киев • УНН

 • 5570 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Народный депутат Украины Сергей Пашинский обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой обнародовать некоторые фрагменты перекрестного допроса, который состоялся в пятницу, по поводу стрельбы в одном из сел Васильковского района. Об этом на своей странице в Facebook написал сам народный депутат, передает УНН.

"С целью объективного освещения данного процесса, прошу обнародовать следующие фрагменты видеозаписи одновременного допроса от 13.01.2017 г., освещающие вопросы:

1. Был ли в руках Пашинского С.В. пистолет, когда он вышел из автомобиля (показания Химикуса В.Е., показания Олийныка Я.).
2. Что говорил Пашинский С.В. перед первым выстрелом (показания Химикуса В.Е.). 
3. Приближался ли после первого выстрела Химикус В.Е. к Пашинскому С.В. с бутылкой в ​​руке и нанес ли удар (показания Олийныка Я.).
4. Падал ли Пашинский С.В. после удара бутылкой по голове (показания Олийныка Я.). 
5. Оставалась ли после удара по голове Пашинского С.В. в руках Химикуса В.Е. горловина бутылки с зазубренными краями (показания Химикуса В.Е.). 
6. На какое расстояние отбросило выстрелом Химикуса В.Е. от выстрела Пашинского С.В.
7. На каком расстоянии от микроавтобуса находился Химикус В.Е. после ранения (обнародовать схему места осмотра происшествия и фотографии).
8. Менялись ли показания Пашинского С.В. в течение следствия, в том числе и те, которые он предоставил 13.01.2017 года", - написал он.

С.Пашинский отметил, что потребность в обнародовании фрагментов появилась в связи с "истерией, которую раздувают проплаченные СМИ соратников В.Януковича".

Напомним, 31 декабря в с.Хлепча нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.

Однако пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию, в которой сообщил, что инцидент начал именно нардеп и только после его выстрела мужчина ударил его бутылкой.

Как сообщал УНН, 13 января состоялся перекрестный допрос народного депутата и другого участника стрельбы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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