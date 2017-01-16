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С.Пашинський попросив ГПУ оприлюднити фрагменти перехресного допиту

С.Пашинський попросив ГПУ оприлюднити фрагменти перехресного допиту

Київ • УНН

 • 5573 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Народний депутат України Сергій Пашинський звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням оприлюднити деякі фрагменти перехресного допиту, який відбувся у п’ятницю, з приводу стрілянини в одному з сіл Васильківщини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам народний депутат, передає УНН.

“З метою максимально об’єктивного висвітлення даного процесу, прошу оприлюднити наступні фрагменти відеозапису одночасного допиту від 13.01.2017, які висвітлюють питання:

1. Чи був в руках Пашинського С.В. пістолет, коли він вийшов з автомобіля (покази Хімікуса В.Е., покази Олійника Я.).
2. Що говорив Пашинський С.В. перед першим пострілом (покази Хімікуса В.Е.)
3. Чи наближався після першого пострілу Хімікус В.Е. до Пашинського С.В. з пляшкою в руці та чи завдав удару (покази Олійника Я.).
4. Чи падав Пашинський С.В. після удару пляшкою по голові (покази Олійника Я.)
5. Чи залишалась після удару по голові Пашинського С.В. в руках Хімікуса горловина пляшки з зазубреними краями (покази Хімікуса В.Е.)
6. На яку відстань відкинуло пострілом Хімікуса В.Е. від пострілу Пашинського С.В.
7. На якій відставні від мікроавтобусу знаходився Хімікус після поранення (оприлюднити схему місця огляду події та фотографії).
8. Чи змінювались покази Пашинського С.В. протягом слідства, зокрема і ті, які він надав 13.01.2017 року”, — написав він.

С.Пашинський зазначив, що потреба у оприлюдненні фрагментів з’явилась у зв’язку із “істерією, яку роздувають проплачені ЗМІ соратників Януковича”.

Нагадаємо, 31 грудня у с.Хлепча нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.

Проте постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію, у якій повідомив, що розбірку розпочав саме нардеп і тільки після його пострілу чоловік вдарив його пляшкою.

Як повідомляв УНН, 13 січня відбувся перехресний допит народного депутата та іншого учасника стрілянини.

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