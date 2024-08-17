С начала вторжения 158 лицам было сообщено о подозрении в торговле людьми, 76 из них вынесен приговор - ОГП

С начала полномасштабного вторжения сообщено о подозрении 158 лицам по фактам, связанным с торговлей людьми, 76 из них вынесен приговор, всего же за этот период зарегистрировано 382 уголовных правонарушения этой категории. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала начальник отдела Офиса генпрокурора Ирина Горбань, пишет УНН.



Уже из этих фактов у нас есть установленные лица - сообщено о подозрении 158, в отношении 155 человек направлены в суд обвинительные акты. Если говорить по видам эксплуатации, то сейчас зарегистрировано 47 случаев сексуальной эксплуатации, 44 случая трудовой эксплуатации и около 30 случаев вовлечения в преступную деятельность,

Детали

Также, по ее словам, правоохранители обезвредили 12 организованных преступных групп. В общем судебные приговоры уже получили 76 преступников. Потерпевшими от этих преступлений признаны 197 человек, подавляющее количество из которых - женщины и несовершеннолетние (64%).

Кроме этого Горбань рассказала, что Офис генпрокурора усиливает взаимодействие на национальном и международном уровнях для противодействия торговле людьми.

У нас действует межведомственная рабочая группа по вопросам выявления, расследования и пресечения фактов торговли людьми. Как раз в состав этой межведомственной рабочей группы входят все представители правоохранительных органов, в том числе работники Государственной пограничной службы - сказала она.

Горбань добавила, что если известно о вероятном факте эксплуатации украинцев за рубежом, ОГПУ с помощью коллег из Европола и Евроюста сообщает об этом компетентные органы иностранных государств для того, чтобы они соответственно отреагировали.

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