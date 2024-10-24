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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала этих суток произошло 157 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - Генштаб

С начала этих суток произошло 157 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

19:33 • 4790 просмотра

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За минувшие сутки произошло 157 боевых столкновений, самые интенсивные бои - на Покровском направлении с 43 атаками. Противник нанес 67 авиаударов и применил более 580 дронов-камикадзе.

Всего с начала этих суток произошло 157 боевых столкновений, больше всего атак произошло на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 24.10.2024, передает УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 67 авиаударов, сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 580 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении противник восемь раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы. 

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново и Вишневого. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще пять продолжаются до сих пор. 

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка. Два боестолкновения еще продолжаются. 

На Северском направлении наши защитники отбили один штурм  оккупационных войск вблизи Выемки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции возле Часового Яра и Предтечино. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков. 

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 43 раза атаковал в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки. Наши защитники отбили 36 штурмовых действий врага, еще идут семь боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 289 оккупантов, из них 126 - безвозвратно. Также уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и две артиллерийские системы. Еще один танк, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, один зенитный ракетный комплекс и четыре автомобиля были повреждены. 

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе, Георгиевка, Дальнее, Новоселидовка и Константиновка. Восемнадцать боестолкновений завершены, еще восемь - до сих пор продолжаются. 

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 61 оккупант. Также уничтожено одну боевую бронированную машину и автомобиль. 

На Времовском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения возле Богоявленки и Новоукраинки. Все атаки отбиты.

На Ореховском направлении в районах Новоданиловки и Новоандреевки наши защитники отражали четыре атаки врага. Ситуация под контролем наших защитников.

На Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили. 

На остальных направлениях - без особых изменений. 

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, известно о 16 авиационных ударах 18-ю КАБами,

- сообщили в Генштабе.

Минобороны внедрило новые стандарты качества формы для ВСУ24 октября 2024, 16:08 • 13016 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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