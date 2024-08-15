С начала 2022 года, из-за РФ и Беларуси в Украину вернулось 40 тыс. граждан

С начала полномасштабного вторжения более 40 тысяч граждан Украины вернулись в страну через пункты пропуска с Россией и Беларусью.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В целом, начиная с 2022 года, через пункты пропуска с Россией и Беларусью на территорию Украины вернулось более 40 тыс. граждан Украины - говорит Демченко.

Он отмечает, что пока трудно сказать, каким образом украинцы могут вернуться с территории России или Беларуси, поскольку вопрос возвращения больше зависит от "той" стороны. Также добавил, что случаев, когда россияне хотели попасть на территорию Украины, не было.

Напомним

С 6 августа на Сумщине закрыли единственный пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе с Россией. Этот коридор использовали люди для возвращения на контролируемые Украиной территории с оккупированных территорий.