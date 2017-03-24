С.Михайлюк в составе "Канзаса" вышел в четвертьфинал NCAA

На этот раз соперниками "Джейхоукс" были студенты из команды "Пердью". Университет "Канзаса" уверенно победил со счетом 98:66, а украинец за 19 минут на паркете набрал 10 очков (2/3 двухочковые, 2/5 трехочковые), выполнил три подбора и один перехват при двух фолах.

Примечательно, что в первой части баталии "Канзас" выступал в роли догоняющих длительное время, но два попадания черкасчанина из-за дуги вывели коллектив вперед.

Стоит отметить, что в четвертьфинале "Мартовского безумия" "Канзас" 25-го марта встретится с "Орегон".

Напомним, С.Михайлюк помог "Канзасу" выйти в 1/8 финала NCAA .