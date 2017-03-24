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С.Михайлюк у складі "Канзаса" вийшов у чвертьфінал NCAA

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Український свінгмен "Канзас Джейхоукс" Святослав Михайлюк разом зі своєю командою провів матч 1/8 фіналу "Березневого шаленства" (плей-офф) NCAA. Про це повідомляє ФБУ, передає УНН.

Цього разу суперниками "Джейхоукс" були студенти з команди "Пердью". Університет "Канзасу" впевнено переміг з рахунком 98:66, а українець за 19 хвилин на паркеті набрав 10 очок ( 2/3 двоочкові, 2/5 триочкові), виконав три підбирання та одне перехоплення при двох фолах.

Примітно, що в першій частині баталії "Канзас" виступав у ролі наздоганяючи довгий проміжок часу, але два влучання черкасця із-за дуги вивели колектив вперед.

Варто відзначити, що в чвертьфіналі "Березневого безумства" "Канзас" 25-го березня зустрінеться із "Орегоном".

Нагадаємо, С.Михайлюк допоміг "Канзасу" вийти в 1/8 фіналу NCAA.

 

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