С.Михайлюк у складі "Канзаса" вийшов у чвертьфінал NCAA

Цього разу суперниками "Джейхоукс" були студенти з команди "Пердью". Університет "Канзасу" впевнено переміг з рахунком 98:66, а українець за 19 хвилин на паркеті набрав 10 очок ( 2/3 двоочкові, 2/5 триочкові), виконав три підбирання та одне перехоплення при двох фолах.

Примітно, що в першій частині баталії "Канзас" виступав у ролі наздоганяючи довгий проміжок часу, але два влучання черкасця із-за дуги вивели колектив вперед.

Варто відзначити, що в чвертьфіналі "Березневого безумства" "Канзас" 25-го березня зустрінеться із "Орегоном".

Нагадаємо, С.Михайлюк допоміг "Канзасу" вийти в 1/8 фіналу NCAA.