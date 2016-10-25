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15 марта, 19:03 • 116509 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170701 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140565 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132828 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114230 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106319 просмотра

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15 марта, 10:46 • 102064 просмотра

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С.Лавров назвал "неприличной" тему санкций против РФ через Сирию

С.Лавров назвал "неприличной" тему санкций против РФ через Сирию

Киев • УНН

 • 8367 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал циничным и неприличным обсуждения возможностей введения Европейским Союзом новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Сейчас Сирия уже вовсю упоминается как очередная тема, за которую можно зацепиться русофобам, и, спекулируя на страданиях людей, спекулируя на гуманитарных аспектах сирийского кризиса, можно попробовать всех остальных - не русофобов - затянуть в очередную антироссийскую санкционнуюе кампанию", - заявил С. Лавров.

"Это просто неприлично, непорядочно и цинично. Надеюсь, что все это понимают", - добавил глава МИД РФ.

На прошлой неделе президент Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС может рассмотреть различные варианты воздействия на российские власти за действия России в Сирии, в том числе и новые санкции .

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