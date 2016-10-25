С.Лавров назвал "неприличной" тему санкций против РФ через Сирию

"Сейчас Сирия уже вовсю упоминается как очередная тема, за которую можно зацепиться русофобам, и, спекулируя на страданиях людей, спекулируя на гуманитарных аспектах сирийского кризиса, можно попробовать всех остальных - не русофобов - затянуть в очередную антироссийскую санкционнуюе кампанию", - заявил С. Лавров.

"Это просто неприлично, непорядочно и цинично. Надеюсь, что все это понимают", - добавил глава МИД РФ.

На прошлой неделе президент Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС может рассмотреть различные варианты воздействия на российские власти за действия России в Сирии, в том числе и новые санкции .