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С.Лавров назвав "непристойною" тему санкцій проти РФ через Сирію

С.Лавров назвав "непристойною" тему санкцій проти РФ через Сирію

Київ • УНН

 • 8367 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав цинічним і непристойним обговорення можливостей введення Європейським Союзом нових санкцій щодо Росії через ситуацію в Сирії, передає УНН з посиланням на ВВС.

"Зараз Сирія вже щосили згадується як чергова тема, за яку можна зачепитися русофобам, і, спекулюючи на стражданнях людей, спекулюючи на гуманітарних аспектах сирійської кризи, можна спробувати всіх інших - не русофобів - затягнути в чергову антиросійську санкційну кампанію", - заявив С.Лавров.

"Це просто непристойно, непорядно і цинічно. Сподіваюся, що все це розуміють", - додав голова МЗС РФ.

Минулого тижня президент Євроради Дональд Туск заявив, що ЄС може розглянути різні варіанти впливу на російську владу через дії Росії в Сирії, зокрема й нові санкції.

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