С.Кубив видит успешное будущее Украины в инновациях

"В 2016 году переориентация рынка из Российской Федерации на ЕС с открытием новых рынков, расширение сотрудничества с Индией, Китаем, Канадой и Израилем, увеличение экспорта продукции АПК, экспорта ИТ-услуг доказывает, что успешное будущее Украины за инновациями. Инновационность и интеллект наших людей очень высок", - сказал С.Кубив.

При этом он напомнил, что сегодня около 20 млн украинцев живут за пределами Украины, но в тяжелые времена они продемонстрировали свою поддержку родине.

Напомним, С.Кубив заявил, что Украина должна ориентироваться на экспорт готовой продукции.