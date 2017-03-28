С.Кубив видит успешное будущее Украины в инновациях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Успешное будущее Украины за инновациями. Такое мнение на сегодняшней презентации проекта "Экспортная стратегия Украины" выразил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"В 2016 году переориентация рынка из Российской Федерации на ЕС с открытием новых рынков, расширение сотрудничества с Индией, Китаем, Канадой и Израилем, увеличение экспорта продукции АПК, экспорта ИТ-услуг доказывает, что успешное будущее Украины за инновациями. Инновационность и интеллект наших людей очень высок", - сказал С.Кубив.
При этом он напомнил, что сегодня около 20 млн украинцев живут за пределами Украины, но в тяжелые времена они продемонстрировали свою поддержку родине.
Напомним, С.Кубив заявил, что Украина должна ориентироваться на экспорт готовой продукции.