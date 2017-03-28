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11 марта, 13:14 • 106971 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107835 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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С.Кубив видит успешное будущее Украины в инновациях

С.Кубив видит успешное будущее Украины в инновациях

Киев • УНН

 • 9254 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Успешное будущее Украины за инновациями. Такое мнение на сегодняшней презентации проекта "Экспортная стратегия Украины" выразил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году переориентация рынка из Российской Федерации на ЕС с открытием новых рынков, расширение сотрудничества с Индией, Китаем, Канадой и Израилем, увеличение экспорта продукции АПК, экспорта ИТ-услуг доказывает, что успешное будущее Украины за инновациями. Инновационность и интеллект наших людей очень высок", - сказал С.Кубив.

При этом он напомнил, что сегодня около 20 млн украинцев живут за пределами Украины, но в тяжелые времена они продемонстрировали свою поддержку родине.

Напомним, С.Кубив заявил, что Украина должна ориентироваться на экспорт готовой продукции.

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