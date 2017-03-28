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С.Кубів вбачає успішне майбутнє України в інноваціях

С.Кубів вбачає успішне майбутнє України в інноваціях

Київ • УНН

 • 9257 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Успішне майбутнє України за інноваціями. Таку думку на сьогоднішній презентації проекту "Експортна стратегія України" висловив перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

"В 2016 році переорієнтація ринку з Російської Федерації на ЄС з відкриттям нових ринків, розширення співпраці з Індією, Китаєм, Канадою і Ізраїлем, збільшення експорту продукції АПК, експорту ІТ-послуг доводить, що успішне майбутнє України за інноваціями. Інноваційність і інтелект наших людей є дуже високим",- сказав С.Кубів.

При цьому він нагадав, що сьогодні близько 20 млн українців живуть за межами України, але в тяжкі часи вони продемонстрували свою підтримку батьківщині.

Нагадаємо, С.Кубів заявив, що Україна має орієнтуватися на експорт готової продукції.

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