С.Кинг: палец Д.Трампа на ядерной кнопке – это страшнее любого ужаса

“То, что этот парень держит палец на ядерной кнопке, страшнее любой ужасной истории, которую я когда-либо написал”, — заявил писатель.

По его словам, “твиты Трампа за первые сто дней (его пребываения на посту президента — ред.) нарисовали довольно четкий портрет: это почти учебник по нарциссическому расстройству личности”.

Как сообщал УНН, Д.Трамп назвал первые 100 дней своего пребывания у власти “самыми успешными в истории страны”.