С.Кинг: палец Д.Трампа на ядерной кнопке – это страшнее любого ужаса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Знаменитый американский писатель Стивен Кинг, который получил прозвище “Король ужасов”, считает допуск к ядерной кнопке президента США Дональда Трампа страшнее любых своих произведений. Об этом С.Кинг написал в своем Twitter, сообщает УНН.
“То, что этот парень держит палец на ядерной кнопке, страшнее любой ужасной истории, которую я когда-либо написал”, — заявил писатель.
По его словам, “твиты Трампа за первые сто дней (его пребываения на посту президента — ред.) нарисовали довольно четкий портрет: это почти учебник по нарциссическому расстройству личности”.
Как сообщал УНН, Д.Трамп назвал первые 100 дней своего пребывания у власти “самыми успешными в истории страны”.