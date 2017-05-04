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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34032 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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С.Кінг: палець Д.Трампа на ядерній кнопці – це страшніше від будь-якого жаху

Київ • УНН

 • 12407 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Знаменитий американський письменник Стівен Кінг, який отримав прізвисько "Король жахів", вважає допуск до ядерної кнопки президента США Дональда Трампа страшнішим будь-яких своїх творів. Про це С.Кінг написав у своєму Twitter, повідомляє УНН.

С.Кінг: палець Д.Трампа на ядерній кнопці – це страшніше від будь-якого жаху

“Те, що цей хлопець тримає палець на ядерній кнопці, страшніше від будь-якої жахливої ​​історії, яку я коли-небудь написав”, — заявив письменник.

За його словами, “твіти Трампа за перші сто днів (його перебування на посаді президента — ред.) намалювали досить чіткий портрет: це майже підручник із нарцисичного розладу особистості”.

Як повідомляв УНН, президент США Д.Трамп назвав перші 100 днів свого перебування при владі “найуспішнішими в історії країни”.

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