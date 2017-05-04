С.Кінг: палець Д.Трампа на ядерній кнопці – це страшніше від будь-якого жаху
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Знаменитий американський письменник Стівен Кінг, який отримав прізвисько "Король жахів", вважає допуск до ядерної кнопки президента США Дональда Трампа страшнішим будь-яких своїх творів. Про це С.Кінг написав у своєму Twitter, повідомляє УНН.
“Те, що цей хлопець тримає палець на ядерній кнопці, страшніше від будь-якої жахливої історії, яку я коли-небудь написав”, — заявив письменник.
За його словами, “твіти Трампа за перші сто днів (його перебування на посаді президента — ред.) намалювали досить чіткий портрет: це майже підручник із нарцисичного розладу особистості”.
Як повідомляв УНН, президент США Д.Трамп назвав перші 100 днів свого перебування при владі “найуспішнішими в історії країни”.