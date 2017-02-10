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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Горбатюк: стрельбу на Майдане в феврале 2014 года первыми начали силовики

Киев • УНН

 • 10643 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. У следствия есть данные, что стрельбу из огнестрельного оружия 20 февраля 2014 года на Майдане первыми начали силовики. Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНН.

С.Горбатюк: стрельбу на Майдане в феврале 2014 года первыми начали силовики

"Есть данные, что первые ранения получили протестующие", - сказал С.Горбатюк, отвечая на вопрос, кто первым открыл огонь, протестующие или правоохранители.

Он уточнил, что следствием установлено, что среди пострадавших есть протестующий, который получил огнестрельное ранение еще около трех ночи.

"Есть раненый в 7:20, а с 7:50 началась стрельба по правоохранителям", - уточнил С.Горбатюк.

По данным прокурора в 9:00 раненых было больше среди правоохранителей, в том числе двое погибших и 20 раненых.

При этом он напомнил, что в то время на дежурство заступила рота спецподразделения "Беркут" под руководством Дмитрия Садовника.

Как сообщал УНН, из 220 обвинительных актов, которые ГПУ направила в суд по делам Майдана, в 35 суды вынесли приговоры, которые вступили в действие.

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