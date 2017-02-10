С.Горбатюк: стрілянину на Майдані у лютому 2014 року першими почали силовики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У слідства є дані, що стрілянину з вогнепальної зброї 20 лютого 2014 року на Майдані першими почали силовики. Про це в інтерв’ю виданню "Фокус" заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН.
"Є дані, що перші поранення отримали протестувальники",- сказав С.Горбатюк, відповідаючи на питання, хто першим відкрив вогонь, протестувальники чи правоохоронці.
Він уточнив, що слідством встановлено, що серед потерпілих є протестувальник, який отримав вогнепальне поранення ще близько третьої ночі.
"Є поранений о 7:20, а з 7:50 почалась стрілянина по правоохоронцям",- уточнив С.Горбатюк.
За даними прокурора о 9:00 поранених було більше серед правоохоронців, зокрема, двоє загиблих і 20 поранених.
При цьому він нагадав, що в цей час на чергування заступила рота спецпідрозділу "Беркут" під керівництвом Дмитра Садовника.
Яка повідомляв УНН, з 220 обвинувальних актів, які ГПУ направила до суду у справах Майдану, у 35 суди винесли вироки, які вступили в дію.