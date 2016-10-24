С.Горбатюк не планирует уходить с ГПУ, но пока взял больничный

Отвечая на вопрос, не планирует ли он уйти из Генпрокуратуры, С.Горбатюк сказал: "Да нет. Только здоровья нет - диагностировали пневмонию. Побуду несколько дней на больничном".

Как сообщал УНН, руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причины, по которым у его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении Виктора Януковича.

Напомним, в ГПУ сообщили, что с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизовано Департамент специальных расследований ГПУ.

В частности, создали Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, и будут расследовать "Большое уголовное дело" по В.Януковича и его ближайшему окружению.

Также в ведомстве добавили, что С.Горбатюк продолжает оставаться руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим Департаментом остается расследование и передача в суд дел по Майдану.