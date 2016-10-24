С.Горбатюк не планує йти з ГПУ, але наразі взяв лікарняний
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що не планує звільнятися з Генеральної прокуратури України. Про це він сказав у коментарі УНН.
Відповідаючи на запитання, чи не планує він піти з Генпрокуратури, С.Горбатюк сказав: "Та ні. Тільки здоров’я немає - діагностували пневмонію. Побуду кілька днів на лікарняному".
Як повідомляв УНН, керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк назвав причини, через які у його департаменту забрали "велику кримінальну справу" щодо Віктора Януковича.
Нагадаємо, у ГПУ повідомили, що З метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.
Зокрема, створили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, які й будуть розслідувати "Велику кримінальну справу" стосовно В.Януковича та його найближчого оточення.
Також у відомстві додали, що С.Горбатюк і надалі залишається керівником Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим Департаментом залишається розслідування та передача до суду справ по Майдану.