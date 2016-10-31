С.Арбузов требует объяснений от нардепа И. Луценко по его заявлению

"Народный депутат Украины Игорь Луценко в эфире программы Савика Шустера с легкостью, присущей профессиональным активистам, определил причину всех проблем финансовой системы. По его мнению, она заключается в том, что "Арбузов и его банда до сих пор не наказаны". Я далек от мысли пытаться искать логику в этих выводах. Однако хотелось бы услышать от члена комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, за что именно меня нужно наказать? И кого конкретно господин Луценко подразумевает под словом "банда"? Надеюсь, человек, наделенный властью и доверием избирателей, сможет ответить на эти два явно не сложных для него вопроса", - написал С.Арбузов.

Также напомним, нардеп Игорь Луценко инициировал заявление в правоохранительные органы по проверке фактов незаконной деятельности председателя НБУ В.Гонтаревой.