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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27210 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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С.Арбузов вимагає пояснень від нардепа І.Луценка щодо його заяви

С.Арбузов вимагає пояснень від нардепа І.Луценка щодо його заяви

Київ • УНН

 • 8873 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Екс-перший віце-прем’єр України, екс-глава НБУ Сергій Арбузов просить народного депутата Ігора Луценка прокоментувати його заяву про те, що проблеми фінансової системи України в тому, що “Арбузов і його банда досі не покарані”. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Народний депутат України Ігор Луценко в ефірі програми Савіка Шустера з легкістю, властивою професійним активістам, визначив причину всіх проблем фінансової системи. На його думку, вона полягає в те, що „Арбузов і його банда досі не покарані“. Я далекий від думки намагатися шукати логіку в цих висновках. Однак хотілося б почути від члена комітету Верховної ради з питань запобігання та протидії корупції, за що саме мене потрібно покарати? І кого конкретно пан Луценко має на увазі під словом „банда“? Сподіваюся, людина, наділена владою і довірою виборців, зможе відповісти на ці два явно не складних для нього питання”, — написав С.Арбузов.

Також нагадаємо, нардеп Ігор Луценко ініціював заяву до правоохоронних органів щодо перевірки фактів незаконної діяльності голови НБУ В.Гонтаревої.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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