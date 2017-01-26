С.Абэ заявил о возможности заключения соглашения о свободной торговле Японии и США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил возможность проведения с США двусторонних переговоров по соглашению о свободной торговле вместо многостороннего соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТРР), передает УНН со поисланням на NHK.
Ранее президент США Дональд Трамп решил вывести страну из состава участников ТРР. Без участия США это соглашение о свободной торговле, охватывающее 12 стран, вряд ли вступит в силу, пишет издание.
С.Абэ заявил, что будет нелегко убедить США принять в ближайшее время соглашение о ТРР, но Япония будет продолжать добиваться участия этой страны.
По словам С.Абэ, это не означает, что Япония не сможет вести переговоры о двустороннем соглашении с США. Это могут быть соглашения о свободной торговле или об экономическом партнерстве.
С.Абэ заявил, что Япония будет обсуждать с США, какие торговые отношения могли бы иметь обе страны.