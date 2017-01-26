С.Абе заявив про можливість укладення угоди про вільну торгівлю Японії і США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе не виключив можливість проведення з США двосторонніх переговорів щодо угоди про вільну торгівлю замість багатосторонньої угоди про Транстихоокеанське партнерство (ТРР), передає УНН з поисланням на NHK.
Раніше президент США Дональд Трамп вирішив вивести країну зі складу учасників ТРР. Без участі США ця угода про вільну торгівлю, що охоплює 12 країн, навряд чи вступить в силу, пише видання.
С.Абе заявив, що буде нелегко переконати США схвалити найближчим часом угоду про ТРР, але Японія буде продовжувати домагатися участі цієї країни.
За словами С.Абе, це не означає, що Японія не зможе вести переговори про двосторонні угоди з США. Це можуть бути угоди про вільну торгівлю або про економічне партнерство.
С.Абе заявив, що Японія буде обговорювати з США, які торгові відносини могли б мати обидві країни.