Спасатели нашли заблудившихся туристов на Драгобрате
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На Закарпатье нашли трех заблудившихся туристов на горе Драгобрат. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Так, 15 февраля в 17:30 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о том, что в районе долины Драгобрат Раховского района исчез турист. Житель Киевской области во время катания на лыжах потерял ориентир на местности и заблудился.
Для проведения поисково-спасательных работ в район долины Драгобрат отправились 5 спасателей.
Во время проведения поисково-спасательной операции спасателям поступило сообщение о том, что в районе поиска нуждаются в помощи еще двое лыжников из города Одесса.
Работы проводились двумя поисково-спасательными группами, которые провели обследование территории долин Урда и Крачуняска.
Всех заблудших было найдено и в 21:00 отправлено на горнолыжную базу “Драгобрат”. В медицинской помощи туристы не нуждались.
Как было известно, еще одна лавина сошла в Карпатах 8 февраля, однако, уровень снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской области слабеет.