Рятувальники знайшли туристів, які заблукали на Драгобраті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На Закарпатті рятувальники знайшли трьох туристів, які заблукали на горі Драгобрат. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Так, 15 лютого о 17:30 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про те, що у районі полонини Драгобрат Рахівського району зник турист. Мешканець Київської області під час катання на лижах втратив орієнтир на місцевості та заблукав.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт у район полонини Драгобрат вирушили 5 рятівників.
Під час проведення пошуково-рятувальної операції до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у районі пошуку потребують допомоги ще двоє лижників з міста Одеса.
Роботи проводилися двома пошуково-рятувальними групами, які провели обстеження території полонин Урда та Крачуняска.
Усіх заблукалих було знайдено та о 21:00 доправлено на гірськолижну базу "Драгобрат". Медичної допомоги туристи не потребували.
Як було відомо, ще одна лавина зійшла у Карпатах 8 лютого, однак, рівень сніголавинної небезпеки на високогір'ї Закарпатської області слабне.