Спасатели потушили пожар в Харьковском кафе

Вчера, 28 ноября в 17:02 к спасателям поступил сигнал о возгорании, которое произошло в заведении общественного питания на улице Ярослава Мудрого, 37 в Харькове.

На момент прибытия спасателей стало известно, что на кухне кафе произошло возгорание в вентиляционных коммуникациях, в которых горели масляные отложения. В результате этого образовалось сильное задымление, которое распространилось системой вентиляции по другим помещениям заведения. Спасатели немедленно организовали эвакуацию 20 человек, пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован спасателями в 17:40. Его площадь составила 5 кв.м. Огонь не вышел за пределы вентиляционного канала.

Причина возникновения пожара устанавливается.