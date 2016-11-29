Спасатели потушили пожар в Харьковском кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Спасатели потушили пожар в Харьковском кафе на улице Ярослава Мудрого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Вчера, 28 ноября в 17:02 к спасателям поступил сигнал о возгорании, которое произошло в заведении общественного питания на улице Ярослава Мудрого, 37 в Харькове.
На момент прибытия спасателей стало известно, что на кухне кафе произошло возгорание в вентиляционных коммуникациях, в которых горели масляные отложения. В результате этого образовалось сильное задымление, которое распространилось системой вентиляции по другим помещениям заведения. Спасатели немедленно организовали эвакуацию 20 человек, пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован спасателями в 17:40. Его площадь составила 5 кв.м. Огонь не вышел за пределы вентиляционного канала.
Причина возникновения пожара устанавливается.