Рятувальники загасили пожежу в Харківському кафе

Вчора, 28 листопада о 17:02 до рятувальників надійшов сигнал про загорання, яке сталося у закладі громадського харчування на вулиці Ярослава Мудрого, 37 у Харкові.

На момент прибуття рятувальників стало відомо, що на кухні кафе сталося загорання у вентиляційних комунікаціях, в яких горіли масляні відкладення. В результаті цього утворилось сильне задимлення, яке розповсюдилось системою вентиляції по інших приміщеннях закладу. Рятувальники негайно організували евакуацію 20 людей, постраждалих немає.

Пожежа була ліквідована рятувальниками о 17:40. Її площа склала 5 кв.м. Вогонь не вийшов за межі вентиляційного каналу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.