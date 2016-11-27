Спасатели достали из двухметрового колодца собаку в Ровенской области

Собака просидела двое суток в двухметровом колодце на улице Проектовой райцентра Костополь. Прохожие услышали визг и вызвали спасателей.

По указанному адресу выехало резервное отделение спасателей. Один из мужчин спустился в двухметровый колодец, обвязал четырехлапого "пострадавшего" веревкой, а его коллеги осторожно вытащили собаку на поверхность.