Спасатели достали из двухметрового колодца собаку в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Ровенской области спасатели достали из двухметрового колодца собаку. Об этом передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГосЧС в Ровенской области.
Собака просидела двое суток в двухметровом колодце на улице Проектовой райцентра Костополь. Прохожие услышали визг и вызвали спасателей.
По указанному адресу выехало резервное отделение спасателей. Один из мужчин спустился в двухметровый колодец, обвязал четырехлапого "пострадавшего" веревкой, а его коллеги осторожно вытащили собаку на поверхность.