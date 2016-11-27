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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Спасатели достали из двухметрового колодца собаку в Ровенской области

Киев • УНН

 • 8329 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Ровенской области спасатели достали из двухметрового колодца собаку. Об этом передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГосЧС в Ровенской области.

Спасатели достали из двухметрового колодца собаку в Ровенской области

Собака просидела двое суток в двухметровом колодце на улице Проектовой райцентра Костополь. Прохожие услышали визг и вызвали спасателей.

По указанному адресу выехало резервное отделение спасателей. Один из мужчин спустился в двухметровый колодец, обвязал четырехлапого "пострадавшего" веревкой, а его коллеги осторожно вытащили собаку на поверхность.

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