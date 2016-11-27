Рятувальники витягнули з двометрового колодязя собаку на Рівненщині

Собака просидів дві доби в двометровому колодязі на вулиці Проектовій райцентру Костопіль. Перехожі почули скавчання та викликали рятувальників.

За вказаною адресою виїхало резервне відділення рятувальників. Один з чоловіків спустився у двометровий колодязь, обв’язав чотирьохлапого “потсраждалого” мотузкою, а його колеги обережно витягли собаку на поверхню.