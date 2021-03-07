Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В связи с сильными снегопадами в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационную платформу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Цитата:
"По информации УкрГидрометцентра, 7 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отмечает ГСЧС.
Детали
В высокогорье Закарпатской области до сих пор наблюдается значительный прирост снега и метель. В связи с этим, сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень).
Дополнение
В Украине в Международный женский день, 8 марта, ожидается незначительное потепление, однако, будет идти небольшой мокрый снег.