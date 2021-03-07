Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку у Закарпатській та Івано-Франківській областях

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"За інформацією УкрГідрометцентру, 7 березня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначає ДСНС.

Деталі

У високогір’ї Закарпатської області до сьогодні спостерігається значний приріст снігу та хуртовина. У зв’язку з цим, зберігається сніголавинна небезпека (3 рівень).

Доповнення

В Україні у Міжнародний жіночий день, 8 березня, очікується незначне потепління, однак, йтиме невеликий мокрий сніг.