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Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку у Закарпатській та Івано-Франківській областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У зв’язку із сильними снігопадами у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається сніголавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційну платформу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Цитата:

"За інформацією УкрГідрометцентру, 7 березня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначає ДСНС.

Деталі

У високогір’ї Закарпатської області до сьогодні спостерігається значний приріст снігу та хуртовина. У зв’язку з цим, зберігається сніголавинна небезпека (3 рівень). 

Доповнення 

В Україні у Міжнародний жіночий день, 8 березня, очікується незначне потепління, однак, йтиме невеликий мокрий сніг.

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