Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за ухудшения погодных условий 12 марта на Закарпатье ожидается снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационную страницу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"12 марта в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (3 уровня)", - сообщает ГСЧС.
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В Киеве и Киевской области утром и днем 12 марта возможны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах - гололедица. Спасатели предупреждают о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц из-за ухудшения погодных условий.
Напомним
В выходные, 13-14 марта, в Украине потеплеет, ветер ослабеет, в субботу ожидается мокрый снег с дождем.