Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

Цитата

“12 березня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека (3 рівня)”, — повідомляє ДСНС

Доповнення

У Києві та Київській області зранку та вдень 12 березня можливі пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах — ожеледиця. Рятувальники попереджають про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць через погіршення погодних умов.

Нагадаємо

У вихідні, 13-14 березня, в Україні потепліє, вітер послабиться, у суботу очікується мокрий сніг з дощем.