Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

"По данным Укргидрометцентра, в результате значительных и сильных дождей, 21-23 мая ожидаются (продолжатся) подъемы уровней воды (над текущими уровнями): на реках бассейнов Припяти и Западного Буга на 0,2 - 0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением, сельхозугодий. На реке Случь (г/п Сарны) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского р-на Ровенской обл.; на реках бассейнов Прута и Сирет на 1,0 - 2,0 м, на отдельных участках до 2,5 м", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активный атмосферный фронт принесет грозы на запад Украины



В верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м; на участке Тисы Бычков-Вилок и в нижних течениях ее притоков до 2 м - 2,5 м, с начальным выходом воды на пойму, частичным затоплением с/х угодий.

21-22 мая на участке Галич-Нижний-Залещики Днестра ожидается подъем уровней воды на 2-3 м над уровнями 08 ч утра 20 мая. Местами начальное затопление заводей, частичное подтопление с/х угодий (1-й уровень опасности, желтый).

Отмечается, возможно формирование значительного местного и склонного стока, мимолетные повышение уровней воды на малых водотоках, что может привести. Локальные подтопления. В Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

Напомним, непогода в Украине в ночь на вторник оставила обесточенными 146 населенных пунктов в пяти областях, больше всего - во Львовской.