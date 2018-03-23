Спасатели предупредили о возможном подтоплении в "украинской Венеции"

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13202 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17997 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64012 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74373 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможном подтоплении пониженных незаселенных участков города Вилково в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 23 марта на р.Дунай возле г.Вилково, вследствие влияния нагонного ветра, ожидается уровень воды 150-160 см при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города", - передают в пресс-службе.

Также указано, что на 8:00 22 марта уровень воды р.Дунай возле г.Вилково равен 140 см над нулем поста.

Напомним, три украинских морские порта ограничили свою работу из-за ухудшения погодных условий.

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