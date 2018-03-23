Рятувальники попередили про можливе підтоплення в "українській Венеції" на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста Вилкове, що в Одеській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 23 березня на р.Дунай біля м.Вилкове, внаслідок впливу нагінного вітру, очікується рівень води 150-160 см при досягненні та перевищені відмітки 155 см, можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста", - передають в прес-службі.
Також зазначено, що на 8:00 22 березня рівень води р. Дунай біля м.Вилкове дорівнює 140 см над нулем поста.
Нагадаємо, три українські морські порти обмежили свою роботу через погіршення погодних умов.