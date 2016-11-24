Спасатели в Запорожской области освободили из ледяной ловушки восемь лебедей

В Службу спасения "101" поступило сообщение от жителей села Успеновка Гуляйпольского района о необходимости оказания помощи.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что в результате ночных морозов реку Янчул сковало льдом, в ее плену оказались восемь лебедей.

Спасатели совместно с неравнодушными местными жителями проломили ледовый покров реки и освободили птиц из природной ловушки.