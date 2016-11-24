Спасатели в Запорожской области освободили из ледяной ловушки восемь лебедей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Спасатели в Запорожской области освободили из ледяной ловушки в селе Успеновка восемь лебедей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Запорожской области.
В Службу спасения "101" поступило сообщение от жителей села Успеновка Гуляйпольского района о необходимости оказания помощи.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что в результате ночных морозов реку Янчул сковало льдом, в ее плену оказались восемь лебедей.
Спасатели совместно с неравнодушными местными жителями проломили ледовый покров реки и освободили птиц из природной ловушки.