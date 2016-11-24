Рятувальники на Запоріжжі звільнили з крижаної пастки вісім лебедів

До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від жителів села Успенівка Гуляйпільського району про необхідність надання допомоги.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що внаслідок нічних морозів річку Янчул скувало кригою, у полоні якої опинилися вісім лебедів.

Рятувальниками спільно з небайдужими місцевими жителями проламали льодовий покрив річки та визволили птахів з природної пастки.