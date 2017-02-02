Спасатели ликвидировали задымление в подземном переходе в центре Хмельницкого

Спасатели и полиция Хмельницкого получили сообщение о задымлении в подземном переходе в центре города. На вызов приехали все представители ведомств по чрезвычайным ситуациям.

По информации пресс-службы Управления патрульной полиции города, спасатели обнаружили факт неисправности электропроводки и ликвидировали опасную ситуацию. Людей не эвакуировали, говорят в патрульной полиции. В помещениях подземного перехода находится несколько десятков торговых точек.

Напомним, 25 января из-за короткого замыкания электропроводки было временно прекращено обучение в УВК "Лидер" (государственная школа, бывшая Новоукраинская гимназия № 7) в Кировоградской области.