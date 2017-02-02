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Рятувальники ліквідували задимлення у підземному переході в центрі Хмельницького

Рятувальники ліквідували задимлення у підземному переході в центрі Хмельницького

Київ • УНН

 • 7289 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Рятувальники ліквідували осередок задимлення у підземному переході в центрі Хмельницького, повідомляє кореспондент УНН.

Рятувальники і поліція Хмельницького отримали повідомлення про задимлення у підземному переході в центрі міста. На виклик приїхали всі представники відомств з надзвичайних ситуацій.

За інформацією прес-служби Управління патрульної поліції міста, рятувальники виявили факт несправності електропроводки і ліквідували небезпечну ситуацію. Людей не евакуйовували, кажуть у патрульній поліції. У приміщеннях підземного переходу знаходиться кілька десятків торгових точок.

Нагадаємо, 25 січня через коротке замкнення електропроводки було тимчасово припинене навчання у НВК “Лідер” (державна школа, колишня Новоукраїнська гімназія № 7) на Кіровоградщині.

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