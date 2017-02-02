Рятувальники ліквідували задимлення у підземному переході в центрі Хмельницького
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Рятувальники ліквідували осередок задимлення у підземному переході в центрі Хмельницького, повідомляє кореспондент УНН.
Рятувальники і поліція Хмельницького отримали повідомлення про задимлення у підземному переході в центрі міста. На виклик приїхали всі представники відомств з надзвичайних ситуацій.
За інформацією прес-служби Управління патрульної поліції міста, рятувальники виявили факт несправності електропроводки і ліквідували небезпечну ситуацію. Людей не евакуйовували, кажуть у патрульній поліції. У приміщеннях підземного переходу знаходиться кілька десятків торгових точок.
Нагадаємо, 25 січня через коротке замкнення електропроводки було тимчасово припинене навчання у НВК “Лідер” (державна школа, колишня Новоукраїнська гімназія № 7) на Кіровоградщині.