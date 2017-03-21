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Спасатели ликвидировали пожар в складском помещении в Хмельницком

Спасатели ликвидировали пожар в складском помещении в Хмельницком

Киев • УНН

 • 10367 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В понедельник, 20 марта, в 17:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Хмельницкой области поступило сообщение о пожаре в складском помещении, в областном центре на улице Львовское шоссе. Об этом сообщили УНН в ГУ ГосЧС Украины в Хмельницкой области.

"Тушение пожара происходило сразу в трех направлениях. Из-за влияния высоких температур конструкции здания не выдержали нагрузки и обвалилось перекрытие. Благодаря умелому тушению пожара никто травм не получил. Пожарные пожар площадью 80 кв.м локализовали о 17:35, ликвидировали в 17:41. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на смежные помещения", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара было задействовано 18 пожарных на 6 единицах пожарной техники.

Тушение пожара осложняла большая пожарная нагрузка. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Несчастных случаев на пожаре не было.

Напомним, почти полсотни пожарных ликвидировали пожар в офисном помещении в Виннице, произошедший 20 марта.

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