Спасатели ликвидировали пожар в складском помещении в Хмельницком

"Тушение пожара происходило сразу в трех направлениях. Из-за влияния высоких температур конструкции здания не выдержали нагрузки и обвалилось перекрытие. Благодаря умелому тушению пожара никто травм не получил. Пожарные пожар площадью 80 кв.м локализовали о 17:35, ликвидировали в 17:41. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на смежные помещения", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара было задействовано 18 пожарных на 6 единицах пожарной техники.

Тушение пожара осложняла большая пожарная нагрузка. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Несчастных случаев на пожаре не было.

Напомним, почти полсотни пожарных ликвидировали пожар в офисном помещении в Виннице, произошедший 20 марта.