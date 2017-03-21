Рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні в Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У понеділок, 20 березня, о 17:20 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні, що в обласному центрі на вулиці Львівське шосе. Про це УНН повідомлили в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
“Гасіння пожежі відбувалось одразу у трьох напрямках. Через вплив високих температур конструкції будівлі не витримали навантаги та обвалилось перекриття. Завдяки умілому гасінню пожежі ніхто травм не отримав. Вогнеборці пожежу площею 80 кв. м локалізували об 17:35, ліквідували о 17:41. Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на суміжні приміщення”, — йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі було задіяно 18 вогнеборців на 6 одиницях пожежної техніки.
Гасіння пожежі ускладнювала велика пожежна навантага. Причина пожежі та збитки встановлюються. Нещасних випадків на пожежі не було.
Нагадаємо, майже півсотні вогнеборців ліквідовували пожежу в офісному приміщенні у Вінниці, що сталася 20 березня.