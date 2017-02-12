Спасатели ликвидировали пожар на Бессарабском рынке - ГосЧС Киева

"В 17:15 разрешение на тушение от Киевэнерго мы получили, в 17:20 возгорание площадью 3 кв м пожарные локализовали, а в 17:36 полностью ликвидировали", - заявил А.Макушенко.

По его словам жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал ранее УНН, пожарные больше часа не могли приступить к тушению трансформатора в подвале Бессарабского рынка через большое напряжение .