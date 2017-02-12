Спасатели ликвидировали пожар на Бессарабском рынке - ГосЧС Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Пожарные ликвидировали возгорание трансформатора в подвале Бессарабского рынка, который находится в центре Киева. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер киевского управления ГосЧС Александр Макушенко.
"В 17:15 разрешение на тушение от Киевэнерго мы получили, в 17:20 возгорание площадью 3 кв м пожарные локализовали, а в 17:36 полностью ликвидировали", - заявил А.Макушенко.
По его словам жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Как сообщал ранее УНН, пожарные больше часа не могли приступить к тушению трансформатора в подвале Бессарабского рынка через большое напряжение .