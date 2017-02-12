Рятувальники ліквідували пожежу на Бесарабському ринку – ДСНС Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Пожежники ліквідували загорання трансформатора у підвалі Бесарабського ринку, який знаходиться у центрі Києва. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник київського управління ДСНС Олександр Макушенко.
"О 17:15 дозвіл на гасіння від Київенерго ми отримали, о 17:20 загорання площею 3 кв м вогнеборці локалізували, а о 17:36 повністю ліквідували",- заявив О.Макушенко.
За його словами жертв та постраждалих в наслідок пожежі немає.
Як повідомляв раніше УНН, пожежники більше години не могли розпочати гасіння трансформатора у підвалі Бесарабського ринку через велику напругу.