Спасатели эвакуировали 24 человека из-за пожара в Одессе

Сегодня, 31 марта, в 13:42 в Службу спасения города Одессы поступило сообщение о пожаре на ул. Княжеской, 4.

Пожарные, прибывшие по вызову установили, что произошло возгорание крыши и межэтажных перекрытий жилого 4-этажного дома на площади около 500 кв.м. Из горящего дома спасен один человек, еще 24 жителя дома - эвакуированы.

Сейчас в ликвидации пожара привлечены 10 единиц вспомогательной и основной техники.

Продолжается ликвидация пожара.

Как сообщал УНН, крупный пожар разрушил часть шоссе в Атланте.