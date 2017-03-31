Спасатели эвакуировали 24 человека из-за пожара в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Из-за пожара на крыше жилого дома в Одессе спасатели эвакуировали 24 человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
Сегодня, 31 марта, в 13:42 в Службу спасения города Одессы поступило сообщение о пожаре на ул. Княжеской, 4.
Пожарные, прибывшие по вызову установили, что произошло возгорание крыши и межэтажных перекрытий жилого 4-этажного дома на площади около 500 кв.м. Из горящего дома спасен один человек, еще 24 жителя дома - эвакуированы.
Сейчас в ликвидации пожара привлечены 10 единиц вспомогательной и основной техники.
Продолжается ликвидация пожара.
Как сообщал УНН, крупный пожар разрушил часть шоссе в Атланте.