Спасатели эвакуировали 24 человека из-за пожара в Одессе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66709 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108441 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166299 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122013 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119909 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114284 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105404 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157385 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спасатели эвакуировали 24 человека из-за пожара в Одессе

Спасатели эвакуировали 24 человека из-за пожара в Одессе

Киев  •  УНН

 • 9906 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Из-за пожара на крыше жилого дома в Одессе спасатели эвакуировали 24 человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Сегодня, 31 марта, в 13:42 в Службу спасения города Одессы поступило сообщение о пожаре на ул. Княжеской, 4.

Пожарные, прибывшие по вызову установили, что произошло возгорание крыши и межэтажных перекрытий жилого 4-этажного дома на площади около 500 кв.м. Из горящего дома спасен один человек, еще 24 жителя дома - эвакуированы.

Сейчас в ликвидации пожара привлечены 10 единиц вспомогательной и основной техники.

Продолжается ликвидация пожара.

Как сообщал УНН, крупный пожар разрушил часть шоссе в Атланте.

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