Рятувальники евакуювали 24 людини через пожежу в Одесі

Сьогодні, 31 березня, о 13:42 до Служби порятунку міста Одеси надійшло повідомлення про пожежу на вул. Князівській, 4.

Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що виникло загоряння даху та міжповерхових перекриттів житлового 4-поверхого будинку на площі близько 500 кв.м. З палаючого будинку врятовано одну людину, ще 24 мешканця будинку - евакуйовані.

Наразі до ліквідації пожежі залучені 10 одиниць допоміжної та основної техніки.

Триває ліквідація пожежі.

Як повідомляв УНН, масштабна пожежа зруйнувала частину шосе в Атланті.