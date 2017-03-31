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Рятувальники евакуювали 24 людини через пожежу в Одесі

Рятувальники евакуювали 24 людини через пожежу в Одесі

Київ • УНН

 • 9907 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Через пожежу на даху житлового будинку в Одесі рятувальники евакуювали 24 людини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Одеської області.

Сьогодні, 31 березня, о 13:42 до Служби порятунку міста Одеси надійшло повідомлення про пожежу на вул. Князівській, 4.

Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що виникло загоряння даху та міжповерхових перекриттів житлового 4-поверхого будинку на площі близько 500 кв.м. З палаючого будинку врятовано одну людину, ще 24 мешканця будинку - евакуйовані.

Наразі до ліквідації пожежі залучені 10 одиниць допоміжної та основної техніки.

Триває ліквідація пожежі.

Як повідомляв УНН, масштабна пожежа зруйнувала частину шосе в Атланті.

Українські Національні Новини

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