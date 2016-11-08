Спасатели достали тело мужчины из реки Днепр

Так, 7 ноября в 09:55 спасателям города Днепр поступило сообщение об утопленнике, которого обнаружили местные жители возле речного порта на поверхности воды, ориентировочно в 15 метрах от берега.

На месте происшествия спасатели извлекли из воды и доставили погибшего к берегу, где он был передан работникам судебной медицинской экспертизы.

Обстоятельства гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов.