Спасатели достали тело мужчины из реки Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Днепре спасатели достали тело мужчины из реки Днепр. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГоСЧС в Днепропетровской области.
Так, 7 ноября в 09:55 спасателям города Днепр поступило сообщение об утопленнике, которого обнаружили местные жители возле речного порта на поверхности воды, ориентировочно в 15 метрах от берега.
На месте происшествия спасатели извлекли из воды и доставили погибшего к берегу, где он был передан работникам судебной медицинской экспертизы.
Обстоятельства гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов.